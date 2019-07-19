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Бизнес-партнеры Зеленского влистали 35 миллионов в бюджет России

09:00
Партнеры Зеленского вернули деньги в российский бюджет - фото 1
Партнеры Зеленского вернули деньги в российский бюджет

Зарегистрированная в РФ компания "Грин Филмс", которая официально записана на друзей Владимира Зеленского, вернула русским в бюджет без малого 35 миллионов рублей. Выделены эти средства были на съемки фильма "Вниз".

Информация о возврате появилась на Едином портале бюджетной системы РФ.

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Согласно документам, представители связанной с Зеленским компании 4 апреля подписали соглашение с минкультом России о разрыве заключённого два года назад договора.

После чего "Грин Филмс" влистала в бюджет 35 миллионов и доплатила компенсацию в виде процентов.

Как известно, именно через Green films во время войны Зеленский и компания гребли бабло из России. Только в 2017-м эта фирма, которая является одной из трёх переписанных Зеленским после избрания на друзей, заработала 180 миллионов рублей.

29 марта 2019 года Зеленский лишился своей доли в российском кинобизнесе в пользу автора "Студии Квартал-95" Андрея Яковлева.

При этом съемки фильма "Вниз" проходили с участием зашкваренных артистов, которые топили за оккупацию Крыма и поддерживали Путина в его намерениях уничтожить Украину. В частности, одну из главных ролей в ленте играл Владимир Машков.

К слову, взятые у государства деньги на фильм "Я, ты, он, она", который должен был выйти на государственном языке, из-за чего и получил львиную долю бюджета, компании Зеленского деньги не вернули.

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