Растрата государственных средств: НАБУ обязали открыть дело против Зеленского

18:20 18 апреля,

Зеленский на государственные деньги снял фильм на русском

В четверг, 18 апреля, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский стал без пяти минут фигурантом уголовного дела. Соломенский районный суд обязал детективов антикоррупционного бюро заняться расследованием преступления, которое якобы совершил лидер "95 квартала".

Об удовлетворении служителями Фемиды иска, с которым обратились активисты, объявил сегодня глава общественной организации "Українский самозахист" Александр Дудка.

По его словам, решение суда уже передано в НАБУ, а касается дело растраты государственных средств при съемках фильма "Я, ты, он, она".

Как оказалось, Зеленский получил от Госагентства по вопросам кино часть бюджета ленты, а по законам фильм должны были снимать на украинском или крымскотатарском языках. Вместо этого в ООО "Киноквартал" решили сделать фильм исключительно русскоязычным. Активисты усмотрели в этом растрату государственных средств.

"По данному факту мы обращались в правоохранительные органы еще в январе. Заявление перенаправили в антикоррупционное бюро, где его попросту игнорировали. Поэтому пришлось действовать через суд", - отметил Дудка.

Как известно, в НАБУ нередко игнорируют обращения рядовых людей и общественых организаций по поводу совершенных чиновниками и не только преступлений.

В целом, к детективам антикоррупционного бюро за все годы деятельности вопросов накопилось огромное количество. Реальных результатов работы они не показывают, зато отлично помогают подозреваемым, сливая им даты обысков.