"Битва экстрасенсов" помогла раскрыть много преступлений – Министр культуры

"Битва экстрасенсов" помогла раскрыть много преступлений – Министр культуры

Министр культуры Владимир Бородянский заявил, что шоу "Битва экстрасенсов" помогло раскрыть множество уголовных дел.

Об этом он рассказал в интервью "Громадське".

"Битва экстрасенсов" — это один из продуктов, который привлекал большую аудиторию. И можно по-разному оценивать — шлак, не шлак, но благодаря в том числе "Битве экстрасенсов", или только "Битве экстрасенсов", было расследовано много уголовных дел, а невинно осужденные люди вышли из тюрем", - заявил Владимир Бородянский.

На вопрос, верит ли он сам в сверхъестественное, Бородянский ответил, что он не очень верующий человек, однако факты раскрытия преступлений имеют место быть.

О какого рода уголовных делах именно идет речь – он не уточнил.

Отметим, что Бородянский - не единственный член Команды Зе, верящий в силу шоу Битва экстрасенсов. Ранее в этой передаче засветился глава комитета ВРУ по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий. Больше об этом читайте здесь.