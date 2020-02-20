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"Битва экстрасенсов" помогла раскрыть много преступлений – Министр культуры

19:00
"Битва экстрасенсов" помогла раскрыть много преступлений – Министр культуры - фото 1
"Битва экстрасенсов" помогла раскрыть много преступлений – Министр культуры

Министр культуры Владимир Бородянский заявил, что шоу "Битва экстрасенсов" помогло раскрыть множество уголовных дел.

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Об этом он рассказал в интервью "Громадське".

"Битва экстрасенсов" — это один из продуктов, который привлекал большую аудиторию. И можно по-разному оценивать — шлак, не шлак, но благодаря в том числе "Битве экстрасенсов", или только "Битве экстрасенсов", было расследовано много уголовных дел, а невинно осужденные люди вышли из тюрем", - заявил Владимир Бородянский.

На вопрос, верит ли он сам в сверхъестественное, Бородянский ответил, что он не очень верующий человек, однако факты раскрытия преступлений имеют место быть.

О какого рода уголовных делах именно идет речь – он не уточнил.

Отметим, что Бородянский - не единственный член Команды Зе, верящий в силу шоу Битва экстрасенсов. Ранее в этой передаче засветился глава комитета ВРУ по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий. Больше об этом читайте здесь.

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Владимир Бородянский Министерство культуры Битва Экстрасенсов Новости Украина
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