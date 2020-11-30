Биткоин установил исторический рекорд стоимости

Биткоин снова в цене

Курс самой популярной и известной криптовалюты - биткоина - обновил исторический максимум, державшийся с 2017 года.

В ходе торгов 30 ноября 2020 года стоимость биткоина достигла 19 808 долларов или 564 534,93 гривни.

Предыдущее рекордное значение, зафиксированное 18 декабря 2017 года, составляло 19 783 доллара 21 цент.

За последний год стоимость биткоина выросла на 170%. Это произошло на фоне общего интереса к рискованным активам, а также надежд инвесторов на то, что криптовалюты в скором времени станут общепринятым средством платежа - в них перестали видеть угрозу власти, которые решили не бороться, а возглавить процесс.

В 2017 году биткоин на фоне интереса к криптовалютам подорожал за год примерно в 20 раз, после чего его курс начал быстро падать.Уже к июню 2018 года — спустя полгода после рекордной стоимости — биткоин стоил немногим более 6 тысяч долларов, к началу 2019 года курс опустился до 3,5 тысячи долларов. После этого вновь начался его рост.

Как будет далее - никто не знает. Но тем и интереснее.