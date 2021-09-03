Без відриву від роботи: Навпроти Верховної Ради відкриється казино

Хто б міг подумати?

Нардепи, які проживають за державні кошти у готелі “Київ” просто через дорогу від Верховної Ради, ймовірно, скоро зможуть зіграти у казино.

Спочатку інформація про відкриття казино на території готелю почала ширитись у соцмережах. 3 вересня на фасаді готелю з'явилися характерні наліпки з гральними кубиками (кістками) та символами азартних ігор.

Про це також свідчать специфічні наліпки на дверях з гральною символікою.

Журналісти спробували відвідати новоспечений гральний дім. Але працівники відмовилися коментувати всі запитання щодо казино. Вони кажуть, що на території готелю його немає.

Адміністрація готелю у телефонному дзвінку на запитання про казино відповіла, що відповіді на всі питання зможе надати тільки через офіційний електронний запит.

Також в тему включилися самі нардепи й пообіцяли розібратися з деталями.