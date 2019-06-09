Без Саакашвили не получилось: УДАР отказался от выдвижения в Раду по спискам

Кличко уходит в мажоритарное подполье

В воскресенье, 9 июня, партия мэра Киева Виталия Кличко провела съезд, в ходе которого решила принимать участие в досрочных выборах в парламент лишь по мажоритарным округам.

Судя по всему, работающие на Кличко политтехнологи адекватно оценили шансы "УДАРа" на попадание в Раду, из-за чего приняли решение отказаться от попыток пройти по спискам.

Вместо этого кандидаты из партии мэра столицы попытают шансы в борьбе на мажоритарных округах.

Об этом сегодня сообщили на странице "УДАРа" в Twitter:

"Партия "УДАР" на досрочных парламентских выборах выдвинет кандидатов только по мажоритарным избирательным округам. По списку политическая сила кандидатов не выдвигать. Такое решение принял съезд партии", - написали представители политсилы.

Партія «УДАР» на дострокових парламентських виборах висуне кандидатів тільки в мажоритарних виборчих округах. За списком політична сила кандидатів не висуватиме. Таке рішення ухвалив з’їзд партії. pic.twitter.com/dgHxOBwg6e — УДАР Віталія Кличка (@udarKlichko) 9 июня 2019 г.

Как известно, 4 июня, мэр Киева выступил с громким заявлением о том, что в состав "УДАРа" войдет разыскиваемый на родине и лишенный Петром Порошенко гражданства экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили.

Правда, вернувшийся благодаря попытке Зеленского окончательно уничтожить рейтинг экс-президента Михо, усиливать непроходную фракцию Кличко отказался.

Других же сильных политиков, которые могли бы дотянуть рейтинги "УДАРа" до желаемых пяти процентов, судя по всему, Кличконе нашел. Поэтому и выступит только там, где у него есть шансы.

Напомним, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Законность этого решения весьма гибридна, поскольку руководствовался верховный главнокомандующий длительным отсутствием в парламенте коалиции. И хотя таковой по факту действительно не было, юридически ее роспуск произошел только перед инаугурацией, когда об этом объявил Андрей Парубий. Так что Конституционный суд, если будет исходить из норм закона, должен стать на сторону нардепов, которые и решили обжаловать решение главы государства. Правда, никаких гарантий, что служители Фемиды будут трактовать нормы закона именно так, как в нем прописано, нет.