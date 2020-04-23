Беспринципная жадность: ни одна партия ВР не отказалась от госфинансирования

Корниенко соврал, когда говорил об отказе "Слуги народа" от 140 миллионов

После того, как лидер "Слуги народа" объявил о том, что политсила Зеленского откажется от бюджетных денег на 2020-й год для наполнения казны, а также призвал другие партии последовать их примеру, никто из политиков не написал соответствующего заявления в НАПК.

В четверг, 23 апреля, в интервью изданию "РБК-Украина" руководитель Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявил о том, что все без исключения прошедшие в ВР политические партии будут получать немалые деньги от государства.

"До 21 апреля закон позволял партиям отказаться от государственных денег на все пять лет каденции Верховной рады. Но с 21 апреля партии могут прекратить свое финансирование лишь на квартал, - отметил чиновник, комментируя заявление Александра Корниенко о намерениях отказаться от 140 миллионов гривен.

Как известно, в конце марта глава тогда еще не совсем развалившейся партии-монобольшинства выступил с популистским заявлением об отказе от государственного финансирования. Мотивировал нардеп такое решение тем, что в условиях разваленной новым правительством и нардепами экономики, а также при отягчающих обстоятельствах типа пандемии коронавируса партии должны показать пример экономии государственных средств.

Более того, чтобы попиариться на фоне своих коллег из оппозиции, Корниенко выступил с призывом к ним поступить также. Правда, как оказалось, никто из политсил не решился урезать финансирование накануне планируемых местных выборов.