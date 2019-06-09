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Белый вождь, Ярош и главный по кино: Националисты объединились

18:00
Тягныбок возродился - фото 1
Тягныбок возродился

В воскресенье, 9 июня, представители националистических движений объявили, что будут прорываться в народные депутаты вместе.

Список получился очень пестрый, вобрав в себя как опытный бойцов с парламентским прошлым, так и откровенных маргиналов.

Основой стала ВО "Свобода", которая вновь выдвинула на первый план Олега Тягныбока - он пасовал президентские выборы, переуступив это права Руслану Кошулинскому, однако теперь пошел первым номером в списке правых.

Белый вождь, Ярош и главный по кино: Националисты объединились - фото 182428
Дясятка правых

Целиком топ-10 от националистов выглядит следующим образом:

1. Олег Тягнибок - лидер ВО "Свобода".

2. Андрей Билецкий - глава "Нацкорпусу", экс-командир полка "Азов", народный депутат, которые не появляется в Раде, а больше заниматься акциями устрашения на свежем воздухе. Более известен как "Белый Вождь".

3. Дмитрий Ярош - командир Украинской Добровольческой Армии, экс-глава "Правого сектора". Ярош - страшилка для русских СМИ и один из лидеров Революции Достоинства, он также был избран нардепом, но законотворчеством не занимался, предпочитая работать в полях.

4. Андрей Тарасенко - глава "Правого сектора".

5. Руслан Кошулинский - заместитель председателя ВО "Свобода", экс-вице-спикер ВР и экс-кандидат в президенты Украины 2019.

6. Богдан Бенюк - народный артист Украины, постоянный фигурант подобный списков.

7. Родион Кудряшов - начальник штаба "Нацкорпуса"

8. Александр Сыч - кандидат исторических наук

9. Филипп Ильенко - сын выдающего режиссера, брат народного депутата и руководитель Госкино Украины

10. Юрий Сиротюк - эксперт, директор центра "Украинская студии стратегических исследований".

Объединиться столь разным персонажам пришлось из-за низкого рейтинга каждой из политсил, однако и вместе пройти в Раду, преодолев барьер а 5% у правых не так уже и много, однако это не означает, что они не будут пробовать.

Напомним, выборы назначены на 21 июля 2019, если, конечно, Конституционный суд не признает решение президента Зеленского враждебным украинским законам.

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Выборы в Раду 2019 ВО "Свобода" Олег Тягнибок Руслан Кошулинский Андрей Билецкий Дмитрий Ярош Новости Политика
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