Беловежский распад: Как добивали СССР

В Беловежской Пуще состоялись похороны СССР

8 декабря 1991 в Беловежской Пуще был окончательно погребен СССР, взамен Россия предложила новый “клуб по интересам Москвы” под названием СНГ, который оказался мертворожденным, но при этом опасным образованием.

Спустя почти три десятка лет после заключения Беловежских соглашений мифов и легенд, связанных с этой историей, все еще больше, нежели подтвержденных фактов. Хотя вроде бы все освещалось СМИ распадающегося СССР по максимуму с учетом того, что утренние газеты и вечерние выпуски новостей тогда были главными источниками информации. Простой народ и вовсе помнит о тех событиях крайне мало – поехали, мол, три мужика в лес и там развалили Советский Союз. Это неудивительно, поскольку даже историки и публицисты по сей день путаются в фактаже.

Вот чего, например, хотела и что планировала делегация РСФСР во главе с Ельциным? До прихода к власти Путина в ходу была версия о желании сохранить Союз единым и неделимым. Но для этого нужно было заручиться поддержкой Украины. Для Леонида Кравчука подобный расклад выглядел невыгодно: за несколько дней до встречи в Вискулях состоялись президентские выборы, которые бывший партийный идеолог выиграл с сумасшедшим отрывом уже в первом туре. Роль номинального вассала Москвы в придачу к фактическому влиянию Кремля его не устраивала. То есть вышло так, что СССР по сути развалила украинская сторона, отказавшаяся подписать договор.

Вот только нестыковок тут хватает. Во-первых, Ельцин и его окружение были не в восторге от попыток консерваторов сохранить рухнувшую уже империю. Забыли, что ли, кому принадлежит фраза «берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить»? Во-вторых, как показала практика, даже независимая Украина фактически была зависима от РФ вплоть до Евромайдана. Так что Кравчук в случае подписи разработанного в ходе Новоогаревского процесса договора об ССГ ничего бы толком не терял и не приобретал.

Потому-то более правдоподобной видится иная версия, согласно которой - делегация в составе Ельцина, Бурбулиса, Козырева и Шахрая чуть ли не в самолете по пути в Беларусь набросала план создания Содружества Независимых Государств. На самом деле, конечно, проект СНГ разрабатывался не один месяц параллельно с новым союзным договором, но по состоянию на декабрь 1991 года был весьма сырым и неотесанным. Расчет был прост – застать географических соседей врасплох и поставить в положение, когда лучше подписать, чем проигнорировать.

Царившая в лесной резиденции атмосфера спонтанности подтверждает это в наилучшем виде. В Вискулях не оказалось ни единого ксерокса, и исторически важные документы размножать пришлось при помощи факса – странная неподготовленность для встречи такого уровня, согласитесь. Гораздо позже представители украинской и белорусской делегаций (как минимум Кравчук, Кебич и Шушкевич) заявляли о том, что предложение гостей из РФ стало для них сюрпризом. Изначально ведь планировалось всего лишь согласовать поставки нефти и газа да сделать совместное заявление с призывом к гражданам не тревожиться.

Была еще и смахивающая поначалу на байку история со спецназом КГБ Беларуси, присланным в Беловежскую пущу по указке из Москвы. Они якобы должны были то ли задержать, то ли вовсе ликвидировать участников процесса окончательного развала. Но команды из Кремля так и не поступило. Если помнить об отказе «Альфы» атаковать противников ГКЧП в Москве в разгар недавнего путча, то выглядит это вполне логично.

Беловежские соглашения породили ряд юридических парадоксов. СССР и собирался-то подобно поделке из природных материалов на школьный конкурс воскресным вечером, так что распустить его с нарушением законодательных норм было делом чести. Для ратификации договора в Москве, согласно действовавшей тогда Конституции РСФСР, необходимо было созвать Съезд народных депутатов, но Ельцин в спешке решил обойтись голосованием Верховного совета. Эта неточность спровоцировала немало разногласий между президентом и парламентом, вылившись в итоге в октябрьский конфликт 1993 года, памятный стрельбой танков по Белому дому. Всего этого можно было избежать, если бы жаждущие власти сработали по процедуре.

Забавно то, что население бывших союзных республик долгое время никакого эффекта от распада Союза не ощущало. Рубль был выведен из обращения не сразу, замена паспортов кое-где затянулась лет на пять-шесть. А Беларусь так и вовсе решила снова войти в мутную реку, подписав с РФ договор о создании союзного государства без четкого распределения властных полномочий. Сейчас это привело к тому, что даже «предпоследний диктатор Европы» Лукашенко вынужден восседать на троне с подпиленными ножками, поскольку географический сосед готовится завершить процесс ползучей оккупации его страны. Да и влияние на другие республики вроде Украины и Молдовы долгое время оставалось ощутимым.

СНГ же в сущности оказался мертворожденным проектом. Это хорошо заметно на примере Грузии, которая изначально вступать в очередной «клуб по интересам Москвы» не собиралась и даже проигнорировала заседание в Алма-Ате, где 21 декабря 1991 к Содружеству присоединились все бывшие члены СССР, кроме умных стран Балтии. Года через полтора Шеварднадзе всеми правдами и неправдами удалось уломать, но после вторжения в России в Южную Осетию грузины без малейших последствий вышли из организации точно так же, как и вошли.

Виталий Могилевский, Без Табу

Материал впервые опубликован на БЕЗ ТАБУ 8.12.2018