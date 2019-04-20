Бельгийцы "переименовали" Киев - ФОТО

13:00 20 апреля,

Бельгийцы "переименовали" Киев

Бельгийские аэропорты решили переименовать украинскую столицу. Спойлер: с благой целью, конечно.

В пятницу, 19 апреля, бельгийские авиакомпании начали писать украинскую транслитерацию Киева. Теперь вместо привычного нам "Kiev", товарищи европейцы будут указывать "Kyiv".

Об этом сообщило бельгийское посольство в Украине.

"Хорошие новости из Королевства Бельгия. Бельгийские аэропорты присоединились к кампании #CorrectUA, и теперь вы можете увидеть прилеты самолетов из города Kyiv, а не Кiev", - сказано в сообщении.

Напомним, в четверг, 4 апреля, Киевсовет переименовал улицу Ивана Кудри в улицу Джона Маккейна.

"Думаю, не стоит говорить о политических нюансах действа. Вопросы вызывает эстетико-техническое состояние улицы… Мягко говоря, не вашингтонские стандарты," – написал депутат Киевского совета депутат Александр Пабат.

Предложение переименовать улицу Кудри в честь американского сенатора поступило еще в сентябре 2018 г. С соответствующим предложением обратились представители фракции "Солидарность".

По словам заместителя мэра столицы Владимира Прокопова, выбор пал на улицу Кудри не случайно, поскольку советский разведчик руководил подпольной разведывательно-диверсионной группы в Киеве во время Второй мировой войны и занимался уничтожением украинских националистов.

"Убежден, что депутатский корпус будет единым в этом вопросе, ведь сенатор был настоящим другом украинского народа. Именно Маккейн стоял с нами бок о бок на Майдане во время Революции Достоинства. Он неоднократно бывал на фронте и активно отстаивал интересы Украины и поддерживал наше стремление жить в современной, демократической стране", - отметил Прокопов.