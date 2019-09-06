Беглый пособник Януковича нашелся... в Верховной Раде

Кузьмин вновь на коне

Его обвиняли во всех смертных грехах и называли одним из главных пособников преступного режима Януковича, однако недавний беглец спокойно вернулся в стране, ведь сейчас он - народный депутат.

Долгое время у генерального прокурора Юрия Луценко не было злейшего врага, чем бывший заместитель Пшонки - Ренат Кузьмин. Еще бы, ведь именно он отвечал за посадку самого Луценко, а также контролировал процесс посадки Тимошенко. У Кузьмина проводили обыски, арестовывали имущество (включая вот такой шикарный особняк), выставляли на всеобщее посмешище с золотой лопатой (ее действительно нашли при обыске). Кузьмину же оставалось смиренно терпеть - ведь был выдан ордер на его арест, а потому представитель донецкого клана отсиживался там, где его бы не достали спецслужбы.

Все изменилось в 2019 - прокремлевская партия Медведчука внесла его в свои списки и дала избраться в парламент. Корочка нардепа позволила Ренату Кузьмину вернуться в столицу и принести присягу, обретя депутатскую неприкосновенность (как минимум, до 1 января 2020). Тут-то его и заметили журналисты.

Какова вероятность встретить разыскиваемого за тяжкие преступления злодея в центре Киева? Оказывается - вполне большая:

Мария Землянская из Бигус-инфо сначала не поверила своим глазам, а когда поняла, что перед ней реальный Кузьмин - позвонила в полиции. Там энтузиазма журналистки не разделили и арестовывать злодея не захотели.

Более того, оказалось, что Кузьмина уже сняли с задним числом розыска (до 5 сентября 2019 такая информация на сайте МВД была) и якобы не имеют к нему никаких претензий. Конечно, вполне возможно, сообщника Януковича специально заманили в Киев, чтобы сделать ему подарок "под елочку", однако верится в это с трудом.

Отметим, что ни в МВД, ни в СБУ, ни тем более в Генеральной прокуратуре пока никак не комментировали чудесные метаморфозы с бывшим сообщником Януковича. Ну, ок.