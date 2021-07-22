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Байден прогнувся під Путіна та заявив про неможливість зупинки "Північного потоку-2"

10:23
Старий грає за правилами Путіна - фото 1
Старий грає за правилами Путіна / Білий Дім

Президент США Джо Байден заявив, що на цьому етапі реалізації проєкту "Північний потік-2" немає можливості зупинити його завершення.

"Північний потік" завершено на 99%. Ідея про те, що можна було щось сказати або зробити, щоб зупинити його, була неможлива", - сказав Байден в Кентуккі ввечері 21 липня перед тим, як повернутися до Вашингтона.

"Але у мене, як ви знаєте, були дуже, дуже плідні дискусії з Ангелою Меркель, і вона працює, і з урядом Німеччини, з приводу зобов'язання, яке передбачає, що якщо насправді Росія докладе зусиль, щоб навмисно завдати шкоди Україні або іншим країнам, вони дадуть відповідь", - додав Байден.

21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Україна та Польща відреагували спільною заявою, у якій запевнили, що працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2", допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, пов'язаної із газопроводом.

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Джо Байден США Владимир Путин Північний потік-2 Новини Мир
Європейська правда
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