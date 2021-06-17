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Байден поговорив з Путіним і підтримав Україну

Вчера, 09:22
Байден і вбивця - фото 1
Байден і вбивця / Гетті Іміджес

Президент США Джо Байден під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним 16 червня заявив про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Про це він сказав під час брифінгу за підсумками саміту в Женеві.

«Я передав непорушну прихильність Сполучених Штатів до суверенітету і територіальної цілісності України. Ми домовилися продовжити дипломатичну роботу, пов’язану з Мінськими домовленостями. Я також висловив нашу занепокоєність ситуацією в Білорусі. Він не заперечував мені, але висловив своє бачення», – сказав Байден.

Путін під час пресконференції після зустрічі з президентом США Джо Байденом заявив, що у Росії нібито є тільки одне зобов’язання щодо України – сприяти реалізації Мінських домовленостей (документ є кабальним для України).

«Що стосується України, то ця тема порушувалася. Не можу сказати, що дуже детально. Наскільки я зрозумів президента Байдена, він згоден з тим, що в основі врегулювання на сході України повинні лежати Мінські домовленості. Що стосується зобов’язань щодо України, у нас зобов’язання тільки одне – сприяти реалізації Мінських домовленостей. Якщо українська сторона готова до цього, ми підемо цим шляхом без усякого сумніву», – сказав Путін.

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Радіо Свобода
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