Байден і Путін на зустрічі 16 червня обговорять Україну

Байден протягне руку людині, яку назвав вбивцею / АР

Серед тем, які планують обговорити президенти США та Росії, Джо Байден та Володимир Путін, буде і Україна. Про це під час брифінгу 25 травня заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

Зустріч Байдена та Путіна має відбутися 16 червня у Женеві.

За словами Псакі, окрім інших тем, лідери США та Росії крім України планують обговорити інцидент з літаком Ryanair у Білорусі та затримання опозиційного журналіста і блогера Романа Протасевича.

Ця зустріч має стати першою для нового президента США та його російського колеги.

У окупантів, що президенти збираються обговорити «стан і перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин, проблематику стратегічної стабільності, а також актуальні питання міжнародного порядку денного, включно із взаємодією в боротьбі з пандемією коронавірусу і врегулюванням регіональних конфліктів».