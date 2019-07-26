Австрия объявила в розыск ГРУшника, который курировал шпионов в Вене

Российский ГРУшник подкупал австрийцев для получения секретных данных

В МВД Австрии приняли решение официально начать розыск уроженца Москвы Игоря Зайцева, который действовал в их стране, курируя своих агентов. При этом правоохранители получили ордер на арест террориста в странах, подписавших договор с Интерполом.

Инкриминируют путинскому террористу ведение секретной деятельности российской военной спецслужбы ГРУ во вред Республики Австрия.

Оккупант проходит по делу о разглашении государственных тайн, а также умышленному разглашению военной информации.

Спецслужбист занимался кураторский деятельностью отставного полковника армии Австрии Мартина М, которого упаковали в ноябре прошлого года. С тех пор бывший офицер находится под стражей и активно сдаёт все контакты с русскими.

Ордер на арест россиянина в любой стране мира выдали по просьбе прокуратуры Зальцбурга.

Напомним, 9 ноября прошлого года задержанный полковник австрийской армии признался в шпионаже против Австрии в пользу России. Согласно заявлению прокуратуры, австрийский полковник нарушил параграфы 252 и 256 уголовного кодекса Австрии - "Разглашение государственной тайны и разведывательная деятельность в пользу иностранного государства".

13 ноября земельный суд Зальцбурга принял постановление, в соответствии с которым было отклонено ходатайство прокуратуры об аресте австрийского полковника, подозреваемого в шпионаже в пользу России.