Австрийское правительство покарали за дружбу с Путиным

Курцу придется уйти из-за заигрываний с Путиным

Судя по всему, Австрия решила избавляться от российского гнета и смесить купленные террористами власти. Впервые с 1945 года правительству вынесли вотум недоверия. Так что друг Путина Себастьян Курц в ближайшее время отправится на свалку для коллаборантов.

Провал правительства пророссийского лидера случился, когда вице-канцлера и главу финансируемой русскими ультраправой Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе поймали на сговоре с представительницей окружения Путина по поводу поддержки пятой колонны на выборах.

Зама Курца уволили, а затем все правительство отправили в отставку.

Теперь президент Австрии Александр Ван дер Беллен будет лишать должностей и канцлера, и министров, а затем назначит нового лидера правительства.

До этих пор Курц и его команда будут занимать свои посты. Сам же зашкваренный реформатор, бывший самым молодым канцлером в истории Австрии, уже заявил, что согласен поддерживать любое переходное правительство и будет сотрудничать с пришедшими ему на смену политиками.

- После голосования за отстранение в парламенте я позвонил президенту и заверил его, что мы готовы к беспрепятственной передаче власти и поддержим последователей.

Как известно, вице-канцлер Австрии так заигрался с путинскими террористами, что решил выпросить дополнительные бабки на предстоящие выборы. Он действовал по обычной схеме: рассказывал знакомым русским о том, как поможет Москве в случае оплаты. За миллион евро Штрахе пообещал "племяннице олигарха из окружения Путина" "помогать в решении важных проблем".

Только оказалось, что политика вели свои же спецслужбы, а "родственница российского олигарха" была подставным агентом Катериной по-австрийски.