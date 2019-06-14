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Аваковские менты провели обыск у активистов из-за сноса памятника Жукову

08:35
Кернес и Аваков начали мстить активистам - фото 1
Кернес и Аваков начали мстить активистам

Не успел новоизбранный президент провести выборы, собрать большинство в парламенте и отменить декоммунизацию, как харьковская вата уже начала карательные акции против патриотов.

В ночь на пятницу, 14 июня, обиженный на испорченную картинку во время сходки своей партии мэр Харькова Гепа отправил аваковских псов наказывать местных активистов.

В Харькове активисты подрались с копами, повалили памятник и пытаются сорвать съезд Гепы

Силовики ворвались в дома Валентина Дуды и Максима Зинченко для проведения следственно-оперативных действий. Расследуют мусора снос памятника Жукову, только не ясно, по какой статье приказал возбудиться Кернес, ведь бюст генералу-карателю подлежал уничтожению по закону "О декоммунизации". Более того, Зинченко в акции протеста в день съезда партии Кернеса-Труханова не участвовал.

Тем не менее успешно мимикрировавший под любителя Украины во времена Порошенко сепар-Гепа назвал Жукова "генералом победы" и пообещал восстановить памятник. Вопреки здравому смыслу и решению минюста о том, что постамент не считается объектом культурного наследия и должен был быть снесён городскими властями ещё в 2015-м.

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