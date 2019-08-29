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Разумков стал спикером Верховной Рады девятого созыва

16:20
Разумков - новый глава Верховной Рады - фото 1
Разумков - новый глава Верховной Рады

В ходе первого заседания парламента в четверг, 29 августа, монокоалиция "Слуг народа" при поддержке "Батькивщины", "ОПЗЖ", "Голоса" и депутатской группы "За будущее" выбрала нового главу ВР. Без какой-либо конкуренции место занял Дмитрий Разумков.

Политтехнолог, которому во многом обязаны победой на выборах президента Владимир Зеленский и Игорь Коломойский, получил должность руководителя парламента нового созыва.

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Номинальную инициативу выдвинуть Разумкова на пост проявил глава "Слуги народа" Давид Арахамия. Кроме кандидатуры политтехнолога альтернатв никто не предложил, посему результаты голосования были предсказуемы.
Всего "за" назначение Разумкова спикером выступили 382 нардепа - коллеги деятеля по партии, "рыги", парламентарии из фракции Юлии Тимошенко, депутатской группы Коломойского и партии "Голос". Против высказались лишь представители "Европейской солидарности" и некоторые мажоритарщики.

Разумков стал спикером Верховной Рады девятого созыва - фото 186781

После своего избрания Разумков заявил, что со всех сидящих в Раде нужно снять неприкосновенность. Еще одной важной задачей ВР спикер объявил возвращение ответственности за незаконное обогащение:

- Необходимо выстроить новые партнерские отношения между властью и оппозицией, перейти от голосований за подковерные договоренности к голосованию за общие интересы нашего государства. Первым тестом для этого станет голосование именно за эту депутатскую неприкосновенность. Судьи должны быть судья правосудия, а не обслуживали ветви власти.

Разумков стал спикером Верховной Рады девятого созыва - фото 186787

Новый спикер Веровной Рады - Дмитрий Разумков / фото - Наталья Татарчук

Также 29 августа первым вице-спикером Рады был избран однопартиец Руслан Стефанчук.

 
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Дмитрий Разумков Верховна Рада Новости Руслан Стефанчук
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