Армия РФ в Чернобыле? ВСУ готовится к обороне

Армия РФ в Чернобыле? ВСУ готовится обороне

В субботу, 20 июля, в сети начала распространятся информация о присутствии армии РФ в Чернобыльской зоне со стороны Беларуси. В ВСУ пообещали разобраться.

Об этом сообщает пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ.

"О наличии указанной информации уже доведено до командования всех уровней. В настоящее время факт присутствия российских войск у северной границы Украины на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения уже проверяется", - заявили военные.

И тут же добавили, что готовы к достойному отпору агрессору.

"В случае подтверждения 61 опебр готова за считанные минуты приступить к обороне Украины на указанном участке украинско-белорусской границы и дать достойный отпор агрессору", - отметили военные.

А вот и сам источник слухов.

Напомним, экс-командующий ООС Сергей Наев отчитался об успехах ВСУ за последний год войны на Донбассе. По словам генерала, Украине удалось вернуть 24 км (в квадрате) территорий. По словам военносдужащего, уже 30 апреля 2018 г. были завершены все мероприятия по подготовке сил ООС. Формат операции предусматривал проведения целого ряд действий. Как результат, "Объединенные силы стабилизировали линию соприкосновения, показали мощь украинского оружия и продолжили борьбу с врагом".

https://beztabu.net/novosti_t4952 https://beztabu.net/novosti_t4952

Напомним, экс-командующий ООС Сергей Наев отчитался об успехах ВСУ за последний год войны на Донбассе. По словам генерала, Украине удалось вернуть 24 км (в квадрате) территорий.

По словам военносдужащего, уже 30 апреля 2018 г. были завершены все мероприятия по подготовке сил ООС. Формат операции предусматривал проведения целого ряд действий. Как результат, "Объединенные силы стабилизировали линию соприкосновения, показали мощь украинского оружия и продолжили борьбу с врагом".