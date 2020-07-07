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Арахамия в 10 раз занизил стоимость своего особняка в декларации – ФОТО

Вчера, 18:57
Арахамия в 10 раз занизил стоимость своего особняка в декларации – ФОТО - фото 1
Арахамия в 10 раз занизил стоимость своего особняка в декларации – ФОТО

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в 10 раз занизил стоимость своего особняка в налоговой декларации.

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Об этом сообщает "Цензор. нет".

Арахамия в 10 раз занизил стоимость своего особняка в декларации – ФОТО - фото 202419

По данным СМИ, в декларации за 2019 г. нардеп оценил свой дом в в коттеджном городке "Green Hills" на сумму в 983 тыс. грн ($37 тыс.). Однако учитывая площадь особняка 295,7 кв. м и среднюю стоимость подобного жилья в упомянутом поселке (дома площадью в 276-318 кв. м оцениваются $380 тыс. до $550 тыс), можно сделать вывод, что "слуга народа" сознательно занизил цену своей недвижимости.

Для примера, в Green Hills самый дешевый на данный момент коттедж продается за $ 180 тыс., его площадь - 119 кв. м, что в два раза меньше, чем у особняка Арахамии.

Арахамия в 10 раз занизил стоимость своего особняка в декларации – ФОТО - фото 202418

Напомним, что…

Согласно опубликованным декларациям, Давид Арахамия является одним из самых богатых "слуг народа": его состояние оценивается в 20 млн грн. Подробнее о доходах "слуг народа" читайте в нашем материале.

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Давид Арахамия Партия Слуга народа Е-декларирование Новости Украина
Цензор. нет
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