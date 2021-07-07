Арахамія недолуго підлизнув китайським комуністам

Арахамія реабілітує комуняк / Слуга Народу

Випадкові люди в українській політиці продовжують виставляти себе болванчиками. Цього разу "Слуги Народу" мають намір переймати досвід Комуністичної партії Китаю (КПК) в управлінні економікою і побудові держави.

Про це голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив в інтерв'ю китайським ЗМІ, пише "Сіньхуа".

Він зазначив, що "Слуга народу" вважає Китай важливим стратегічним партнером України.

"Глава політради "Слуги народу" підкреслив, що принципи керівних партій України і Китаю багато в чому збігаються, оскільки їхнім девізом є служіння народу. Арахамія високо оцінив той факт, що попри величезну територію Китаю КПК представлена в кожному населеному пункті країни - від невеликих сіл до великих міст. Цей досвід неодмінно потрібно переймати", - пише китайське держагентство новин "Сіньхуа".

Видання також зазначає, що за словами Арахамії, "китайське диво" стало можливим завдяки довгостроковій стабільності проведеної КПК політики.

"Арахамія зазначив, що Україна сподівається перейняти позитивний досвід Китаю в галузі економічного розвитку. За його словами, відомості про те, що в КНР за кілька днів звели лікарню і за кілька місяців побудували міст, звучать для українців як наукова фантастика, оскільки в Україні за такі терміни можна хіба що прийняти рішення про реалізацію проекту і підготувати технічну документацію", - передає слова нардепа "Сіньхуа".

Зазначимо, що комуністична партія в Україні заборонена, в державі проводиться декомунізація й заборонені комуністичні символи. Це зроблено через непоправну шкоду, яку завдали Україні комуністи. Правляча партія Китаю вважає себе спадкоємцем радянських комуністів та використовує їх символіку. Таким чином, слова Арахамії, який хотів підлизнути могутнім китайцям, суперечать державній ідеології України.