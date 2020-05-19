Антикоррупционный суд отменил заочный арест подельника Януковича

Для Клименко отменили арест

Александр Клименко, один из главарей команды Януковича-Азарова, который помогал беглому экс-президенту тырить миллиарды, приблизился к тому, чтобы не понести за свои преступления никакого наказания.

Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что нарушитель вполне может вернуться в Украину и даже не быть задержанным.

Так решили судьи Высшего антикоррупционного суда, которые отменили решение о заочном аресте экс-главы министра доходов и сборов, которые отменили для Клименко постановление о заочном аресте.

Как сегодня пояснили в ВАКС, сделали это служители Фемиды по абсолютно формальным причинам: мол, прокуроры не доказали объявление пособника Януковича в международный розыск.

"Коллегия судей установила, что 10 июня 2019 в рамках уголовного производства прокурор военной прокуратуры действительно принял процессуальное решение в форме постановления, которой объявил в международный розыск Клименко. Но стороной обвинения не добавлено никаких доказательств, свидетельствующих о совершении органом досудебного расследования любых действий, направленных на реализацию соответствующего постановления, в частности доказательств внесения сведений об объявлении лица в международный розыск в ЕРДР и направления запроса об объявлении розыска в Национального центрального бюро Интерпола в Украине", - заявили в антикоррупционном суде.

Фактически же в данный момент Клименко может приехать из России в Украину и его никто не задержит. Если, конечно, прокуроры и следователи не будут действовать расторопно. Впрочем, исходя из коллективно сливаемого дела, вероятность такого развития событий крайне мала.

Как известно, заочно арестовали Клименко в Печерском райсуде в августе прошлого года. Тогда в ГПУ объявили о завершении расследования против беглого экс-министра. Но вот в суд по существу производство как-то не дошло.