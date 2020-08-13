Андрей Ильенко идет в мэры Киева – заявление

Андрей Ильенко идет в мэры Киева – заявление

Замглавы ВО "Свобода" Андрей Ильенко заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост мэра Киева.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика Facebook.

"Сегодня у власти люди, которые уничтожают нашу страну и наш город. Я бросаю им вызов. Я буду баллотироваться на должность Киевского городского головы. Вместе мы поломаем их схемы и "договорняки" , - заявил Ильенко.

"Вернем Киеву его величие", - подытожил Ильенко.

Для справки

Андрей Ильенко (род. 1987) – украинский политик. В 2009 г. окончил философский факультет КНУ имени Тараса Шевченко. С 2004 г. является членом ВО "Свобода", с 2010 г. – возглавляет столичную ячейку партии. В 2012 и 2014 г. был избран народным депутатом Украины.

Отметим, что…

Согласно последним соцопросам нынешний мэр Виталий Кличко уверенно лидирует в рейтинге симпатий киевлян. Ни у Борислава Березы, ни у Сергея Притулы, ни тем более у Андрея Ильенко нет никаких шансов на победу.