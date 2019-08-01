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Андрей Богдан написал заявление об отставке (ФОТО)

Вчера, 20:14
Андрей Богдан все - фото 1
Андрей Богдан все

Андрей Богдан, ради которого Владимир Зеленский даже переименовал Администрацию президента в офис, все же засобирался уходить с должности. Правда, свое влияние на гаранта он может сохранить, хотя и не будет посредником и постоянно везде присутствующим советником артиста.

О том, что Богдан написал заявление об отставке, свидетельствует копия части документа, которая попала в редакцию 24 канала от собственного источника.

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Судя по заявлению, недолюстрированный соратник Портнова даже к таклму аспекту, как увольнение, отнесся несколько издевательски, поскольку попросил президента "уволить его с момента желания".

"Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания", - гласит документ.

Андрей Богдан написал заявление об отставке (ФОТО) - фото 185297

Когда именно Богдан написал заявление, неизвестно. Как не ясно и то, подал ли он его президенту. Впрочем, не исключен и тот факт, что бумага просто затерялась среди сотен неподписанных и не рассмотренных гарантом, поскольку тот постоянно находится в разъездах.

К слову, слухи об увольнении Богдана муссировались в СМИ весьма долго. Причиной необходимости уйти вечного сопроводителя Зе послужила и позиция администрации США, которая видит в главе Офиса президента ставленника олигархов и постоянно мутящего воду адвоката.

Кроме того, повлиять на это мог еще и возникший на почве борьбы за влияние конфликт, разгоревшийся между Богданом и Бакановым. Видимо, последнему удалось распознать в приближенном к Зеленскому юристе черта.

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Андрей Богдан Владимир Зеленский Офис Президента увольнение Новости Украина
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