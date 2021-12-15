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Америка дасть Україні $300 млн для захисту від росіян

20:29
США не відмовляються від допомоги Україні - фото 1
США не відмовляються від допомоги Україні / Піксабей

Сенат США у середу схвалив проєкт оборонного бюджету на 2022 рік на суму $778 млрд, який передбачає виділення $300 млн на надання підтримки Україні.

Документ ухвалили 89 голосами проти 10, направивши оборонний бюджет на загальну суму $770 млрд на підпис президента Байдена після кількох тижнів затримки.

Щорічний оборонний законопроєкт передбачає фінансування та визначає політику Пентагону. Він приймається Конгресом на двопартійній основі щороку протягом останніх шести десятиліть.

 

Проєкт бюджету передбачає виділення $300 млн на надання підтримки Україні, що на $50 млн більше, ніж запитував президент Байден, включаючи $75 мільйонів на летальне озброєння.

Водночас, до проєкту бюджету не увійшла поправка, яка передбачала санкції щодо компанії-оператора Nord Stream 2 AG. Її запропонували сенатори-республіканці Боб Менендес та Джим Ріш.

Загалом проєкт закону передбачає 770 мільярдів доларів на військові витрати, що на 25 мільярдів більше, ніж просив президент Байден, і приблизно на 5% більше, ніж передбачав минулорічний бюджет.

Він також передбачає 4 мільярди доларів для Європейської оборонної ініціативи та 150 мільйонів доларів для співробітництва у сфері безпеки в країнах Балтії.

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США Війна на Донбасі Пентагон Министерство обороны Новини Украина
Украінська правда
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