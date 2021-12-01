Америка обіцяю Путіну страшні небачені кари у разі нападу на Україну

Вікторія Нуланд схвильована наглістю росіян

Заступник голови Держдепартаменту США Вікторія Нуланд заявила, що у відповідь на нову агресію проти України Росія отримає економічні санкції, "яких ще не було в минулому".

Про це Нуланд сказала під час онлайн виступу на Київському безпековому форумі.

Вона нагадала про "глибоке занепокоєння" Сполучених Штатів нарощуванням російських сил навколо кордонів України. США закликають Росію відвести війська "і вирішити ці питання дипломатичним шляхом".

За словами Нуланд, не лише США підтримують Україну.

"Усі члени НАТО висловлюють свою солідарність з Україною та чітко заявляють про те, що ми рішучі у підтримці вашої незалежності. Ми рішучі у посланні Москві: якщо вони робитимуть кроки, спрямовані на дестабілізацію України та використають свої сили для агресії проти України, це буде зустрінуто серйозними економічними кроками та санкціями, яких ще не було в минулому", – сказала заступник голови Держдепартаменту.

Наразі Росія збирає українських кордонів війська та, схоже, готує напад.