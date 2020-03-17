Аллу Костромичеву и тысячи украинцев выкидывают на улицы в Германии (ВИДЕО)

Костромичева просит власть забрать ее из Германии

Супермодель и ведущая шоу "Топ-модель по-украински" заявила о том, что попала в созданную коронавирусом ловушку в аэропорту Мюнхена. Вместе с ней в неприятнейшей ситуации оказались еще тысячи наших сограждан.

Сегодня в сети появилось видеообращение Костромичевой о том, что со вчерашнего дня в аэропорту Мюнхена были отменены все рейсы, которые направлялись в Киев.

"Все говорят о том, что Украина закрыла границы, но молчат о том, что рейсы, которые должны были вылететь и прибыть в Киев до полуночи, были отменены, - отметила модель. - Мы, например, летели в столицу из Нью-Йорка с пересадкой в Мюнхене. И наш рейс уже должен был сесть в Украине. Но "Люфтганза" отменила стыковочный рейс и мы застряли здесь. Мы не можем вылететь в Украину. Завтра все рейсы уже будут недоступны".

Кроме того, по словам Костромичевой, ухудшает ситуацию введенное в Германии чрезвычайное положение, в рамках которого закрываются абсолютно все отели:

"По сути, людям, которым одну ночь обеспечили авиалинии, завтра уже некуда идти. От имени всех украинцев, которые хотят домой, но будут вынуждены просто выйти с чемоданами из отелей, хочу попросить власти Украины выслать за нами самолет. Мы готовы отсидеть две недели дома в карантине, но заберите нас отсюда".

Как известно, с завтрашнего дня большинство пунктов пропуска на границе нашей страны будут закрыты для въезда иностранных граждан. Авиация станет недоступна для всех. Правда, и сухопутным транспортом добраться домой смогут не только лишь все, поскольку проехать через Германию и Австрию, чтобы попасть в какую-либо из граничащих с Украиной стран попросту невозможно. Вчера в ГПСУ посоветовали застрявшим в других государствах гражданам планировать свое возвращение самостоятельно. Вернуться же домой не могут десятки тысяч украинцев. Только из Египта самолеты не забрали 60 тысяч туристов.