Альгицид для бассейна – лучшее средство против водорослей и цветения воды
Владельцы бассейнов как никто другой понимают, насколько важно постоянно поддерживать чистоту в резервуаре. Для этого требуется регулярное проведение целого комплекса мер.
Если не отказаться от данных процедур, значительно повысится вероятность появления в воде водорослей и опасных микроорганизмов. Благо, эту проблему всегда можно решить – нужно лишь купить альгицид для бассейна.
Причины появления водорослей в воде
Цветение воды может начаться в любых бассейнах вне зависимости от того, являются ли они открытыми, закрытыми, каркасными, надувными и так далее. Один из первых признаков данной проблемы- изменение цвета воды на зеленый.
Существует множество причин, по которым водоросли достаточно активно растут и развиваются. Речь идет о:
- Высокой температуре окружающей среды.
- Застаивании воды (отсутствии фильтрации и циркуляции).
- Постоянном воздействии ультрафиолета либо его полном отсутствии.
- Неправильном использовании химических реагентов.
- Низком уровне качестве дезинфицирующих препаратов.
Почему стоит выбрать альгицид?
Для эффективной борьбы с водорослями нужно использовать специальные профессиональные средства и не забывать о комплексном подходе. Альгицид зарекомендовал себя в качестве наиболее действенного реагента, который эффективно решает проблему водорослей и обеспечивает профилактику развития грибковых и плесенных отложений. Если регулярно пользоваться им, вода станет прозрачной, кристально чистой и безопасной. Преимущества средства заключаются в:
- Мощном альгицидном эффекте.
- Составе, который не пенится.
- Максимально быстром действии.
- Стопроцентной результативности и безопасности.
Сама очистка от водорослей включает в себя несколько этапов. Сначала требуется измерение уровня кислотно-щелочного баланса воды и приведение его в нормальные значения, затем шоковая обработка средствами, содержащими хлор. Далее происходит добавление в воду альгицидов, использование коагулянтов при необходимости и выполнение механической очистки.
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