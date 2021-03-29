Альгицид для бассейна – лучшее средство против водорослей и цветения воды

Владельцы бассейнов как никто другой понимают, насколько важно постоянно поддерживать чистоту в резервуаре. Для этого требуется регулярное проведение целого комплекса мер.

Если не отказаться от данных процедур, значительно повысится вероятность появления в воде водорослей и опасных микроорганизмов. Благо, эту проблему всегда можно решить – нужно лишь купить альгицид для бассейна.

Причины появления водорослей в воде

Цветение воды может начаться в любых бассейнах вне зависимости от того, являются ли они открытыми, закрытыми, каркасными, надувными и так далее. Один из первых признаков данной проблемы- изменение цвета воды на зеленый.

Существует множество причин, по которым водоросли достаточно активно растут и развиваются. Речь идет о:

Высокой температуре окружающей среды.

Застаивании воды (отсутствии фильтрации и циркуляции).

Постоянном воздействии ультрафиолета либо его полном отсутствии.

Неправильном использовании химических реагентов.

Низком уровне качестве дезинфицирующих препаратов.

Почему стоит выбрать альгицид?

Для эффективной борьбы с водорослями нужно использовать специальные профессиональные средства и не забывать о комплексном подходе. Альгицид зарекомендовал себя в качестве наиболее действенного реагента, который эффективно решает проблему водорослей и обеспечивает профилактику развития грибковых и плесенных отложений. Если регулярно пользоваться им, вода станет прозрачной, кристально чистой и безопасной. Преимущества средства заключаются в:

Мощном альгицидном эффекте.

Составе, который не пенится.

Максимально быстром действии.

Стопроцентной результативности и безопасности.

Сама очистка от водорослей включает в себя несколько этапов. Сначала требуется измерение уровня кислотно-щелочного баланса воды и приведение его в нормальные значения, затем шоковая обработка средствами, содержащими хлор. Далее происходит добавление в воду альгицидов, использование коагулянтов при необходимости и выполнение механической очистки.

На сайте производителя ПХЗ Коагулянт можно максимально выгодно и без переплат посредникам приобрести альгицид, а также многие другие реагенты для очистки воды в бассейне.