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Тайрон Спонг провалил тест на допинг перед боем с Усиком

09:20
Тайрон Спонг может не выйти на бой с Усиком - фото 1
Тайрон Спонг может не выйти на бой с Усиком

Нидерландского боксера, с которым экс-чемпион мира в крузервейте должен был сойтись на ринге украинец Александр Усик, могут не допустить к поединку.

Накануне дебюта украинского спортсмена оказалось, что его соперник принимал запрещенные препараты.

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Об этом заявил промоутер Усика и управляющий директор компании Matchroom Sport Эдди Хирн.

По его словам, с представителями украинца связались работники VADA, которые и сообщили, что в тест Тайрона Спонга был провальным.

- Соперника Усика отправили в комиссию штата Иллинойс. Дополнительная информация появится в ближайшее время. Впрочем, поединок мы не отменим. Если Спонг не сможет боксировать, у нас есть резервные противники.

Напомним, первый бой Александра Усика в супертяжах должен состояться 13 октября в Чикаго.

Как известно, администрация WBO назначила еще даже не дебютировавшего в новой весовой категории Александра Усика обязательным претендентом на титул. А поскольку обладателем чемпионского пояса является Энди Руис-младший, которому принадлежит еще и звание абсолютного чемпиона, украинец сможет покорить еще один дивизион всего лишь одной победой.

Правда, скорее всего, драться Усику придется не с мексиканцем, а с Энтони Джошуа, который вернет себе титулы в матч-реванше против Руиса.

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