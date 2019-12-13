Акушерка - новый сериал со звездой Крепостной

StarLight Production приступил к производству сериала Акушерка для СТБ

В Киеве стартовали съемки нового сериала "Акушерка", который уже весной 2020 обещает стать вашим новым любимым сериалом на канале СТБ.

Сериал производства студии StarLight Production является адаптацией американского фильма 2001 года «Акушерки».

Акушерка - сюжет сериала

Акушерка - как уже понятно из названия, это медицинская драма. По сюжету, главврач роддома Татьяна Скворцова полностью посвящает себя работе, отвоевывая рожениц и новорожденных у смерти. Но ее жизнь рушится, когда жена влиятельного бизнесмена с тяжелым сердечным недугом решает рожать не в роддоме, а у знахарки.

Это оборачивается трагедией – роженица умирает, но Татьяне удается спасти ее ребенка. В смерти жены бизнесмена теперь винят Татьяну, ее отстраняют от работы. В борьбе за честное имя Татьяну ожидает и борьба за личное счастье.

Акушерка - актеры и роли

Главную роль - доктора Скворцову - в сериале исполнит звезда «Крепостной» Фатима Горбенко. Также в сериале играют Андрей Мостренко, Александр Ефремов, Ольга Морозова, Сергей Дзялик, Николай Боклан. Генеральный продюсер сериала - Галина Балан-Тимкина.

Креативный продюсер сериала «Акушерка» – Оксана Калитюк, режиссер-постановщик – Анатолий Григорьев, автор сценария – Оксана Калитюк.

Акушерка - почему нужно смотреть сериал

Особенность сериала «Акушерка» в том, что зритель увидит не привычную идеальную картинку ожидания детей и счастья материнства, а сложность выбора, который часто бывает у женщин в разных жизненных ситуациях: стать матерью или нет.

«Это история о женщине-враче, которая, подчас рискуя собственным благополучием, отдает все силы профессии. Ее работа – это каждодневное поле битвы, и каждая операция – это жизнь матерей и новорожденных, отчаянно вырванная у смерти. Сможет ли семья героини быть ее опорой и поддержкой, насколько сильна вера и любовь ее близких? Мы хотим провести зрителя через этот колоссальный объём эмоций и открытий вместе с высококлассной творческой командой и актерским ансамблем», - рассказывает о проекте директор сериального производства группы StarLightMedia Галина Балан-Тимкина.

Дата выхода сериала Акушерка

Точной даты выхода сериала нет, как и расписания серий. Однако точно известно, что это весна 2020 года, то есть - ждать осталось не очень долго.

Отметим, что на 2020 год в эфире СТБ запланировано 450 часов премьерных сериалов самых разных жанров, среди которых адаптации «Акушерки», известных форматов «Сестры», «След» и др. Также в 2020 начнутся работы на съемками продолжения сериала Крепостная, однако увидят его зрители не ранее 2021 года.