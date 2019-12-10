Активисты устроили погром в клубе, где российский рэпер глумился над погибшими в Одессе

Активисты развалили одесский клуб из-за российского рэпера и тупости владельцев

Вечером во вторник, 9 декабря, около сотни активистов-представителей различного рода националистических организаций прибыли к клубу Palladium в Одессе, где накануне в день траура устроил вакханалию малолетний дегенерат из РФ Алишер Моргенштерн.

Причиной возмущений и погромов, которые выглядели несколько мягкими и даже отчасти лояльными по отношению к владельцам развлекательного заведения, стали не только слова русской звезды YouTube, но и сам факт выступления оккупанта в день траура.

Организаторы концерта в Одессе не просто привезли дикого русского в Украину, а еще и дали ему читать свой недорэп тогда, когда по всей стране была запрещена развлекуха.

"Добил" активистов Моргенштерн тем, что назвал скорбь по погибшим во время пожара в местном колледже "е**ной показухой", а также призвал всех "устроить день, б**дь, крика".

Само собой, российский артист, генерирующий тексты для сидящей в "Инстаграме" публики, после выступления быстро сбежал из страны. А вот владельцам "Палладиума" пришлось отвечать на возникшие к ним вопросы.

Активист Демьян Ганул опубликовал видео погрома, который устроили пришедшие к заведению представители общественных организаций. На записи видно, как небезразличные граждане изрисовали стекла клуба, а также побили некоторые из них. Кроме того, незваные гости несколько подпортили холл одноименного отеля, где расположен "ночник".

К слову, через несколько часов после начала акции на место прибыл владелец заведения, который пообещал публично извиниться за инцидент и помочь семьям погибших и пострадавших материально.