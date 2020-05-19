Активисты пообещали нанести пренеприятнейший визит на пресс-конференцию Зеленского

На пресс-конференцию к Зеленскому придут активисты сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк"

В среду, 20 мая, на заланированную Банковой встречу президента с журналистами собираются прийти представители сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк". И этот визит, если он состоится, будет крайне неприятным для гаранта по целому ряду причин.

Во-первых, пресс-служба главы государства создает ему "теплые ванны" на пресс-конференциях и всячески старается сделать так, чтобы журналисты не смогли задать неудобные вопросы или хотя бы сводит их количество к минимуму.

Так, во время прошлого пресс-марафона, секретарша Юлия Мендель в открытую говорила представителям некоторых СМИ о том, что они плохо отзываются о президенте, перебивала в ходе мини-интервью и отключала микрофоны.

Теперь же активисты могут спросить с лидера Зе команды насчет откровенного слива следствия дела об убийстве работницы херсонского горсовета Екатерины Гандзюк, а ответить по существу ему будет нечего, ведь генпрокурор Ирина Венедиктова всячески старется сделать так, чтобы подозреваемый в заказе нападения не понес ответственности.

"Завтра ровно год, как Владимир Зеленский стал президентом Украины. Он шел в президенты, вспоминая, в том числе и имя Кати Гандзюк. Он обещал, что все заказчики убийства будут наказаны. Сейчас дело Кати сливают, а Владимир Зеленский закрывает на это глаза. Поэтому завтра мы придем на пресс-конференцию в Владимира Зеленского, чтобы еще раз спросить у него: когда будут сидеть Мангер, Гордеев и Рищук? Когда наконец сядут Павловский и Левин? Понесет Генпрокурор Ирина Венедиктова ответственность за слив дела Гандзюк? Понесут ли ответственность за слив дела многочисленные херсонские правоохранители? Когда все это произойдет?", - анонсировали активисты на странице сообщества в Facebook.

Напомним, 4 ноября 2018-го умерла Екатерина Гандзюк. Летом на нее было совершено покушение - девушку облили кислотой. Гандзюк получила ожоги 30% тела и попала в реанимацию. Инцидет имел большой резонанс и дал повод в очередной раз говорить о бездействии МВД. Гандзюк была последовательным критиком МВД, рассказывала о коррупции в херсонской полиции.

По факту преступления было возбужено дело о хулиганстве, однако позднее под давлением общественности оно было переквалифицировано на покушение на убийство.

21 января СБУ объявила в розыск организатора убийства Гандзюк.