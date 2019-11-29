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Активисты опознали профессионального "титушку" в розыске на митинге против Садового (ФОТО)

09:00
Ростислав Федорко снова тусит на акциях протеста - фото 1
Ростислав Федорко снова тусит на акциях протеста

В день заседания по избранию меры пресечения для мэра Львова Андрея Садового, у здания Высшего антикоррупционного суда Украины собралось немало людей, которые активно выступали за то, чтобы режим Зеленского расправился со своим политическим оппонентом.

Среди митингующих было немало студентов, неизвестных молодых людей в военной форме с балаклавами, а также представители многих известных и скандальных организаций.

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Как утверждают антикоррупционеры из "Центра противодействия коррупции", среди наиболее активно топящих против Садового у здания суда они опознали представителя "Братства" Дмитрия Корчинского Ростислава Федорко. Последний напал на Виталия Шабунина и даже значится объявленным в розыск. Тем не менее, это никак не мешает подозреваемому свободно разгуливать по столице, а полицейским "не находить его".

По словам представителей расследовательской организации, Федорко часто участвует в самых различных митингах, а в декабре прошлого года во время сборища поддерживающих главу САП Назара Холодницкого он выступал за лишение прокурора должности.

"Федорко напал с зеленской на главу "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина. После этого его объявили в розыск. Чуть позже "активист" был замечен на акции против министра внутренних дел Арсена Авакова", - отметили в организации.

Также профессионального протестующего обвиняют в нападении на ЛГБТ-прайд в Харькове, после чего местный суд посадил его под стражу на два месяца. Впрочем, после выхода из СИЗО Федорко снова принялся за участие в протестах.

Напомним, 21 ноября прокуроры САП объявили Садовому о подозрении в деле строительства индустриального парка в Рясном под Львовом, которое уже несколько лет планирует начать иностранная компания СТР. Фактически у Назара Холодницкого (главы САП - прим. ред.) подняли старое уголовное дело, инициированное ГПУ еще во времена Юрия Луценко. Из-за этого производства в горсовете Львова несколько раз проводили обыски. Обвинители требовали суд избрать мэру меру пресечения в виде залога в 50 миллионов, но служители Фемиды решили отпустить Садового за значительно меньшую сумму - чуть больше миллиона.

 

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САП Виталий Шабунин Андрей Садовый протест титушки Новости
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