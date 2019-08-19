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Академия Амбрелла 2 сезон: дата выхода сериала

16:45
2 сезон "Академии Амбрелла" выйдет не раньше 2020 года - фото 1
2 сезон "Академии Амбрелла" выйдет не раньше 2020 года / Netflix

В 2018 году стриминговая платформа Netflix избавилась от многих супергероев вселенной Marvel, однако, персонажей сериала "Академия Амбрелла", основанного на одноименной серии комиксов издательства Dark Horse Comics, подобная участь обошла, поэтому зритель томится в ожидании 2 сезона.

Первый сезон "Академии Амбрелла" был представлен 15 февраля 2019 года и получил множество положительных отзывов. Сериал основан на комиксах американского музыканта и автора Джерарда Уэйя, что в течение 12 лет был вокалистом популярной рок-группы My Chemical Romance.

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Сюжет расскажет о семерых детях со сверхспособностями. Их усыновляет эксцентричный миллиардер сэр Реджинальд Харгривз (Колм Фиори), который создает академию "Амбрелла", где его протеже могут развивать свои таланты и в итоге организовывают команду супергероев.

После того, как дети повзрослели – они уезжают из отчего дома и не контактируют друг с другом до тех пор, пока не умирает их приемный родитель. На похоронах главные герои узнают, что через несколько дней настанет апокалипсис и решают предотвратить катастрофу, однако, им постоянно мешают межличностные конфликты. Подробнее в нашем материале.

Главные роли исполнили Том Хоппер, Давид Кастаньеда, Эмми Рэйвер-Лампман, Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер, Джастин Х. Мин, Эллен Пейдж и другие.

Источники издания Нiptoro сообщают, что 2 сезон "Академии Амбрелла" уже получил зеленый свет, однако, официальных подтверждений данной информации пока нет. По словам инсайдера, первый эпизод сериала срежиссирует Питер Хоар ("Сорвиголова", "Доктор Кто"), который работал над созданием нескольких эпизодов первого сезона.

Отметим, что оригинальные комиксы включают три тома, так что "Академия Амбрелла" может получить продолжение не только на два сезона, но и на три. Пока что представители Netflix не комментируют ситуацию, но есть подозрения, что 2 сезон сериала все же выйдет в январе 2020 года, но не факт, что на стриминговой платформе.

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