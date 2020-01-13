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Ахметов заплатил Фирташу $ 700 млн. Что известно?

15:30
Ахметов заплатил Фирташу $ 700 млн. Раскрыты детали - фото 1
Ахметов заплатил Фирташу $ 700 млн. Раскрыты детали

Компания "СКМ" Рината Ахметова выплатил более 700 млн долл кипрской компании Raga Establishment Ltd Дмитрия Фирташа по делу Укртелекома.

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Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на инсайд.

По данным источника, выплата средств состоялась в конце 2019 г. после завершения 6-летнего спора между компаниями СКМ и Establishment Ltd . Предметом разногласий была продажа Укртелекома несколькими годами ранее.

Напомним, в 2011 г. "Укртелеком" за 10,6 млрд грн приобрела компания "ЕСУ", которая была единственным участником торгов. Через два года после продажи холдинг "СКМ" Рината Ахметова выкупил компанию-владельца "Укртелекома", но внес лишь 100 млн из 830, после чего прекратил все выплаты.

В 2017 г. Хозсуд Киева расторг приватизацию "Укртелекома". ЕСУ подала апелляцию, заявив, что Фонд госимущества неоднократно проверяла и подтверждала выполнение соответствующих приватизационных обязательств.

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Укртелеком Дмитрий Фирташ Ринат Ахметов Новости Украина
Экономическая правда
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