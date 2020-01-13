Ахметов заплатил Фирташу $ 700 млн. Что известно?

Ахметов заплатил Фирташу $ 700 млн. Раскрыты детали

Компания "СКМ" Рината Ахметова выплатил более 700 млн долл кипрской компании Raga Establishment Ltd Дмитрия Фирташа по делу Укртелекома.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на инсайд.

По данным источника, выплата средств состоялась в конце 2019 г. после завершения 6-летнего спора между компаниями СКМ и Establishment Ltd . Предметом разногласий была продажа Укртелекома несколькими годами ранее.

Напомним, в 2011 г. "Укртелеком" за 10,6 млрд грн приобрела компания "ЕСУ", которая была единственным участником торгов. Через два года после продажи холдинг "СКМ" Рината Ахметова выкупил компанию-владельца "Укртелекома", но внес лишь 100 млн из 830, после чего прекратил все выплаты.

В 2017 г. Хозсуд Киева расторг приватизацию "Укртелекома". ЕСУ подала апелляцию, заявив, что Фонд госимущества неоднократно проверяла и подтверждала выполнение соответствующих приватизационных обязательств.

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