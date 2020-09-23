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Ахметов тайно спонсирует Офис президента Украины – СМИ

15:40
Ахметов тайно спонсирует Офис президента Украины – СМИ - фото 1
Ахметов тайно спонсирует Офис президента Украины – СМИ

Украинский олигарх Ринат Ахметов регулярно выделяет крупные суммы команде президента Владимира Зеленского.

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Об этом сообщил журналист "Украинской правды" Роман Романюк со ссылкой на одного из крупных бизнесменов.

"На Офис и на фракцию, хотя там у Рината своих и нет, заходит где-то 2-2,5 миллиона долларов в месяц. Ясно, что он (Ахметов – прим. ред.) друг", - рассказал инсайд.

Что говорит Ахметов?

Пресс-служба олигарха отрицает любые связи с Офисом президента Украины.

"Напоминаю, что Ринат Ахметов передал управление своим бизнесом менеджменту, а политическую деятельность он не ведёт с 2012 года. Всё, на чём он сосредоточен - это благотворительность и развитие футбольного клуба "Шахтёр". Поэтому любые попытки "привязать" Рината Леонидовича к каким-либо политическим процессам не соответствуют действительности. Более того, утверждения подобного рода наносят ущерб деловой репутации Ахметова Р.Л", - говорится в сообщении представителей Ахметова.

Но есть одно "но"

Отрицать влияние Ахметова на украинскую политику может лишь сам олигарх и его миньоны. События последних лет свидетельствуют о том, что бизнесмену по прежнему удается продавливать выгодные для себя решение в ущерб украинской экономике.

Как известно, после начала пандемии СOVID-19 и сопутствующего ей падения промышленного производства, угольному бизнесу Рината Ахметова был нанесен сильный удар. Желая спасти свои доходы, олигарх решил повлиять на работу АЭС.

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Ринат Ахметов Офис Президента Партия Слуга народа Новости Украина
Украинская правда
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