Ахметов начал спонсировать "95 квартал"

Главным заказчиком продукции "квартала" выступает Ахметов

По весьма "неожиданной случайности" заказы сериалов принадлежащих донецкому олигарху каналов у "95 квартала" совпали с рулением Шмыгаля и Буславец в угоду Ахметову.

После того, как в прошлом году студия "Квартал 95" дебютировала на канале "Украина", после чего ахметовские менеджеры заказали у соратников Зеленского сразу четыре сериала.

Все премьеры запланированы на этот год, так что уже в ближайшее время зрители полуватных телеканалов Ахметова погрузятся в атмосферу малороссии, присущую продукту компании Зеленского.

Как утверждает глава "Квартала" Борис Шефир, который приходится братом советника президента, все четыре многосерийные ленты снимает режиссер Андрей Силкин. Он уже работал с "кварталовцами" над унылой эпопеей для широкого потребления под названием "Семья в год".

Теперь же аудиторию 50-60+, которой может похвастаться канал Ахметова, соратники президента будут окучивать сериалом "18-летний олигарх", а также еще тремя своими продуктами, названия которых еще неизвестны.

- Серию комедийных мелодрам мы задумали с коллегами из студии "Квартал 95" еще в прошлом году и бросили пробный шар - фильм "Семья в год", который более чем оправдал наши ожидания, - заявила главный продюсер департамента киносериального производства "Украины" Наталья Стрибук. - Так что теперь, уже понимая, как реагирует наш зритель на более легкий жанр в эфире телеканала, с воодушевлением начали работу над следующими историями.

Означает ли телевизионная коллаборация канала Ахметова с компанией Зеленского начало политического сотрудничества гаранта с олигархом, неизвестно. Но сам факт усиления присутствия "квартала" на "Украине" свидетельствует о взаимопомощи, которую предприниматель оказывает Банковой и наоборот - в виде решений правительства о создании монополии для энергогенерирующих предприятий Ахметова.

Кроме того, явно не случайно олигарх стал фактически главным спонсором студии.