Аджарское застолье на карантине

Грузинский коньяк

Проходит очередной день карантина и если посиделки перед ТВ, блюда из гречки, шутки о масках и туалетная бумага уже надоели, тогда у нас есть для тебя предложение по разнообразию досуга.

Предлагаем устроить себе настоящее грузинское застолье, не выходя из дома. А как создать ту самую знаменитую атмосферу грузинского гостеприимства сейчас расскажем.

Первое и самое главное – это, конечно же, настоящий грузинский коньяк. Такой, чтобы грел душу, сердце, чужих делал своими, а своих – ближе, такой, как Adjari! Предлагаем бутылочку всегда держать при себе. И не забудь, что коньяк лучше не держать в холодильнике, при комнатной температуре Adjari гораздо вкуснее. Итак, ставь бутылку на стол и двигаемся дальше!

Вторая, не менее важная составляющая – пышный, щедрый стол! Обязательные блюда – это, конечно, хинкали, хачапури по-аджарски и баклажановые рулетики с ореховой пастой! Здесь уже выбирай: или сбегать в магазин и воспользоваться интернет-рецептам, или заказать доставку из грузинского кафе, но в любом случае удовлетворение оправдает хлопоты. У грузин для таких угощений есть одно слово "шемомечама" – "не хотел, но случайно съел".

Третий шаг – это песня, потому что же это за грузинское застолье без душевного пения? Добавляй в плейлист наши рекомендации и готовься подпевать:

1. Stephane – Tango

2. Георгий Гилигашвили – Я любил

3. Danial and Зарина Тилидзе – Chemo Sikvarulo

4. MGZAVREBI – Vazi

5. Зарина Тилидзе – Momenatre

6. BANI – Imedis Dilashi

7. Nino Katamadze – Once In The Street

8. Kahaberi & Khanums – ROMALE

9. Iriao – For You

10. Mgzavrebi – Gala

Ну что, почти все готово, осталось дело за малым – собрать близких! Спросишь: "Как, когда карантин?". А интернет зачем? Устраивай видео-конференцию и готово! Для лучшего эффекта предлагаем проявить настоящую грузинскую щедрость и отправить со службой курьерской доставки по бутылочке Adjari всем, кого мечтаешь собрать за своим столом.

Если Adjari на столе, стол накрыт, гости онлайн – самое время поднять первый бокал. Можно, конечно, толкнуть речь от себя, а можно удивить гостей и начать застолье грузинским тостом. Мы сделали подборку самых распространенных (вообще, их более 200), но держи 5 важнейших:

1. За мир – мшвидобас!

2. За женщин – мандилоснебс!

3. За наши семьи – чвен оджахебс!

4. За родителей – мшоблебм!

5. За любовь – сикварулс!

Завершается каждый тост словом "гаумарджос", что примерно переводится как "Ура"!

Вот и кратко все про главные атрибуты грузинского застолья. Надеюсь, смог быть полезным! Будь здоров, джигит! Гаумарджос, генецвале!

Твой Adjari.