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Адвокат Кузьменко потребует вновь провести следственный эксперимент

08:40
Адвокат Кузьменко потребует вновь провести следэксперимент - фото 1
Адвокат Кузьменко потребует вновь провести следэксперимент

Адвокат Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве Павла Шеремета, заявил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента.

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Об этом сообщает "Громадське".

Адвокат Кузьменко потребует вновь провести следственный эксперимент - фото 193747

По словам юриста Владислава Довбыша, защита будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента, поскольку на видео материалов дела зображено два человека, а не один.

Адвокат Кузьменко потребует вновь провести следственный эксперимент - фото 193748

По версии следствия, вторым человеком был Андрей Антоненко.

Адвокат Кузьменко потребует вновь провести следственный эксперимент - фото 193749

Напомним, 2 января 2020 г., несмотря на протесты защиты, правоохранители решили провести следственный эксперимент по делу убийства Павла Шеремета. Таким образом следователи хотели сравнить походку подозреваемой Юлии Кузьменко чтобы сравнить ее с той, которая запечатлена на видеоматериалах. Полученные данные будут отправлены на экспертизу и документально оформлены.

Адвокат Кузьменко потребует вновь провести следственный эксперимент - фото 193750

На данный момент сообщение о проведении эксперимента получили также адвокаты других подозреваемых - Яны Дугарь и Андрея Антоненко.

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Юлия Кузьменко Убийство Шеремета Национальная полиция Новости Украина
Громадське
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