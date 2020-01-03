Адвокат Кузьменко потребует вновь провести следственный эксперимент

Адвокат Кузьменко потребует вновь провести следэксперимент

Адвокат Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве Павла Шеремета, заявил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента.

Об этом сообщает "Громадське".

По словам юриста Владислава Довбыша, защита будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента, поскольку на видео материалов дела зображено два человека, а не один.

По версии следствия, вторым человеком был Андрей Антоненко.

Напомним, 2 января 2020 г., несмотря на протесты защиты, правоохранители решили провести следственный эксперимент по делу убийства Павла Шеремета. Таким образом следователи хотели сравнить походку подозреваемой Юлии Кузьменко чтобы сравнить ее с той, которая запечатлена на видеоматериалах. Полученные данные будут отправлены на экспертизу и документально оформлены.

На данный момент сообщение о проведении эксперимента получили также адвокаты других подозреваемых - Яны Дугарь и Андрея Антоненко.