А що, так можна було? Зеленський вирішив закрити скандальний суд

ОАСК під питанням / БСІ

Президент Зеленський втомився чути про нові скандальні рішення одіозного суду на чолі з Павлом Вовком, а тому вирішив діяти нестандартно;

Президент України у вівторок, 13 квітня, ініціював ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва, голова якого Павло Вовк фігурує у кількох кримінальних провадженнях.

Відповідний законопроєкт президент вніс до Верховної Ради як невідкладний, повідомляє його пресслужба.

Відповідно до закону, суд утворюється, реорганізовується та ліквідовується законом, проєкт якого вносить до Верховної Ради президент.

Зеленський зазначив, що цей суд "так і не зміг повернути довіру до себе, але впорався з поверненням скандалів і дивних рішень, далеких від розуміння справедливості".

"Досить сейфів, набитих мільйонами готівки, у пов'язаних із керівництвом суду осіб або очікування чергових записів скандальних розмов з кабінетів суддів, які думають, що переважують усе в нашій країні", - йдеться в заяві президента.

"Сприймайте це як сигнал до будь-якого суду, який зрадив повазі до закону", - додав президент.

Довіра до низки органів влади та державних інституцій є ще нижчою, ніж до судів, але їх не ліквідовують - відповідають на президентську ініціативу в ОАСК.

"Ми продовжуємо свою роботу в штатному режимі", - йдеться у повідомленні на офіційному сайті суду.

Там також повідомили, що наразі в провадженні суду перебуває майже 45 тис. справ і матеріалів, які "самі себе не розглянуть".