А был ли зуб: Офис президента опровергает драку шефа и клеймит Соню Кошкину

СМИ не нужны Богдану, значит - СМИ будут мстить / ТСН

Не раз уличенная в размещение фейков журналистка Соня Кошкин вновь хайпанула - она сообщила о драке между главой СБУ Бакановым и главой Офиса Президента Богданом. Об этом написали все СМИ, а на Банковой даже пришлось оправдываться.

Строго говоря, информацию о драке Баканова и Богдана вбросил известный инфо-пират Станислав Речинский. Он известен всеядностью, а потому сообщение прошло незаметно.

Однако его подхватила Соня Кошкина, а уже потом, со ссылкой на нее - все остальные.

Лишенный, по версии журналистов, зуба Богдан быстро отреагировал и выставил в соцсети свое хэллоуинское фото со всеми зубами и фамильярной шуткой. Интеллигентный Баканов тихо отмолчался.

В воскресенье утром разруливать "кризис" взялись сотрудники Богдана - Кирилл Тимошенко (также известный по вбросам) заявил, что все это ФЕЙК:

"Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца. В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие. Жаль что на него ведутся серьезные издания, которым доверяют люди".

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель слова Тимошенко перевела на государственный язык и также запостила у себя в Фейсбуке.

Отметим, что ни Речинскому, ни любительнице жареных фактов и не любительнице фактчекинга Кошкиной после истории с депутатом-виталиком, ни Тимошенко после истории с увольнением Богдана, ни Мендель по умолчанию веры нет, а потому поверить стоит фотопруфу от инфернального главы Офиса президента.