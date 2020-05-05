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50 миллиардов в год: Нацкомиссия предложила повысить тарифы на электричество для населения

19:00
НКРЭКУ, ВР и Кабмин творят энергетическую дичь - фото 1
НКРЭКУ, ВР и Кабмин творят энергетическую дичь

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг приняли решение сделать Рината Ахметова еще богаче. Конечно, за счет нас с вами.

Во вторник, 5 мая, член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко присутствовал на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ, где заявил о том, что выходом из энергетического кризиса может стать значительное повышение тарифов на электричество для граждан.

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Более того, чиновники хотят отмены льготного тарифа для населения на первые 100 кВт/час электроэнергии.

А протащить эти повышения власть имущие во главе с бывшим топ-менеджером компании Рината Ахметова Денисом Шмыгалем намерены для решения созданного ими же кризиса.

Так, вместо того, чтобы закупать электроэнергию не у АЭС, а у энергогенерирующих компаний олигарха, власти решили снижать мощность энергоблоков и закрывать их. И поскольку ценник на килоВатт у работающих от угля предприятий без отмененной формулы "Роттердам +" весьма высока, государству придется платить за электричество втридорога. И, чтобы компенсировать разницу, "Слуги народа" и Кабмин вместе с НКРЭКУ решили просто сдирать деньги с народа.

"Как один из шагов предлагается повысить льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии для домохозяйств с 0,9 грн за кВт до 1,68 грн за кВт, - отметил Коваленко. - Такое решение позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год. Кроме того, в течение 2-5 лет мы предлагаем повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителям".

Этот шаг обойдется населению еще в 38 миллиардов гривен в год.

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