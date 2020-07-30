5 распространенных мифов о велосипедах

Покупка велосипеда - серьезное дело, которое требует скурпулезности.

Решая купить велосипед в Украине в личное пользование, многие обращаются за советами к друзьям, знакомым, читают форумы и всевозможные статьи в интернете. Рано или поздно потенциальные покупатели сталкиваются с тезисами, которые вводят в заблуждения и заставляют задуматься над правильностью выбора железного коня. Мы подготовили 5 популярных мифов, которые тут же развеем без следа.

Горный велосипед — решение всех проблем

Выбирая велобайк, лучше всего отдавать предпочтение проверенной классике — горному велосипеду, который проедет и по асфальтированной дороге, и по лесу, и по ямам. Главная ошибка такого утверждения в том, что не существует одного типа транспорта для дорог всех видов. Отталкиваться следует из личных потребностей. Нужно задавать себе вопросы: куда я буду ездить, как долго и какой тип ландшафта придется преодолевать.

Велосипед без дисковых тормозов опасен для жизни

Действительно, дисковые тормоза имеют ряд неоспоримых преимуществ. Например:

они менее досягаемы для попадания грязи;

могут долгое время не выходить из строя;

равномерно дозируют тормозные усилия;

полноценно работают при изогнутом ободе.

Но давайте отталкиваться от целей. Большую часть функционала простой любитель прокатиться вечерком даже не заметит. Разница ощутима на спортивной дистанции, а не в парке.

Первое, на что следует обращать внимание при покупке, — высокий уровень переключения скорости

Во время соревнований или велогонок велосипедист использует ручку переключения скоростей более сотни раз. При этом от нее требуется высокая точность, иначе существует риск потери скорости. Для повседневного использования велосипеда такой критерий не является первоочередным.

Пластиковая педаль сломается при первом катании

Да, существуют бюджетные разновидности велосипедов с педалями низкого качества. Но большая часть современных моделей, оснащенных пластиковыми элементами, прослужат не один год, сохраняя первозданный внешний вид.

Вес велотранспорта имеет решающее значение

Масса велобайка — несомненно, важный показатель, особенно когда требуется внести его на 9-й этаж без лифта. Но не стоит бороться за каждый его килограмм во время выбора. Опытным спортсменам такой показатель может стоить проигранных секунд на финише, а обычному любителю — 1% дополнительного веса, который можно даже и не заметить.