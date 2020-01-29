5 причин купить игрушечный развивающий центр для ребенка

Обучение через игру — простой и увлекательный способ развития малыша

Обучение через игру — простой и увлекательный способ развития малыша. Интерактивные игрушки позволяют крохе приобрести новые знания, умения и навыки. О преимуществах детских игровых центров рассказывают эксперты интернет-магазина «Будинок iграшок».

Игрушечный развивающий центр — большая интерактивная панель, которая во время игры взаимодействует с ребенком, определенным образом отвечая на действия. Из множества причин купить малышу такую забаву эксперты выделили 5 основных.

1. Всестороннее развитие

Центр совмещает несколько развивающих игрушек, каждая из которых помогает сформировать определенные умения и навыки: ходьбы, управления пальчиками рук, восприятия звука и цвета, понимания объема и формы и т. д. Одновременно воздействуя на разные органы чувств, игровые центры способствуют всестороннему развитию ребенка.

2. Разнообразие моделей

Игрушечные центры имеют разную конфигурацию:

напольные модели;

панели на подставке;

вращающиеся столики;

ходунки-каталки;

трансформеры.

Такое разнообразие расширяет игровые возможности. Некоторые центры предназначены для одновременной игры нескольких карапузов, например музыкальный игровой столик Rock Band («Барабанная группа») итальянской компании Chicco. Яркий диджейский пульт на устойчивых ножках — отличная забава с восемью игровыми режимами, развивающими звуковое восприятие, музыкальный слух, чувство ритма, а также мышление, воображение и творческие способности. Как и другие игрушки «Чико», игровой центр привлекает ярким дизайном, высоким качеством материалов и безопасностью для малышей.

3. Многофункциональность

Игровые развивающие центры оснащаются разнообразными функциями: от простых механических (распашные дверцы, вращающиеся шестеренки, сортеры) до электронных (световые кнопки, звуковые клавиши и рычаги, дисплеи). Такая игрушка способна надолго увлечь малыша, так как внимание ребенка постоянно переключается на новый объект.

4. Учет возрастных особенностей

Благодаря разнообразию моделей и функций игрушечные развивающие центры подходят детям от 3 месяцев до 3 лет (а иногда и старше). Эксперты советуют обратить внимание на модели-трансформеры, которые фиксируются в нескольких положениях, поэтому «растут» вместе с ребенком. С такими игрушками можно играть лежа, сидя и стоя. Они идеальны для начального развития координации и последующего формирования необходимых навыков.

5. Обучение и игра

Игровой развивающий центр — главный помощник в раннем обучении детей. С ним малыши получают первые представления о форме, объеме и цвете, развивают мелкую ручную моторику, устанавливают причинно-следственные связи, учатся ходить. Элементы игрушки задействуют множество рецепторов и позволяет развивать ребенка с помощью слуха, зрения и осязания.

Обучение через игру не утомляет карапузов. Такой подход наиболее комфортен для них. Поэтому эксперты рекомендуют использовать игрушечный развивающий центр с первых месяцев жизни.

Пусть ваш малыш развивается гармонично и с удовольствием!