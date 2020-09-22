5 пасток при оформленні кредиту в банках та МФО у 2020 році

5 пасток при оформленні кредиту в банках

В інтернеті багато інформації про те, що українців обманюють МФО та банки, і кредити там брати небезпечно. Але це не зовсім правда. При цьому в договорах є лазівки, про які потрібно знати.

Нижче розповімо про пастки банків і мікрофінансових компаній, як вони виглядають, і що робити, щоб в них не опинитися.

Пастка №1. Кредити під 0%

Мікрофінансові організації й банки влаштовують багато маркетингових програм для нових клієнтів. Найчастіше пропонують взяти кредит онлайн під 0%, пише Minfin. При цьому безоплатні позики законом видавати не можна, так що діє чисто символічний відсоток 0,01% в день.

За фактом виходить невелика переплата. Але головне, що ряд з компаній можуть додатково стягувати комісію за видачу кредиту, окремо – для страхування, комісію за отримання довідки про повну оплату заборгованості і так далі. А за кожен прострочений день повернення боргу ставка може вирости до 2% в день.

Пастка №2. Позики під 1,7%, 1,8% і так далі

У банках зазвичай говорять про річний відсоток, а ось МФО, коли пишуть про 1,7%, то мають на увазі відсоток в день. А річний тоді виходить – всі 620% +. Що стосується банків, то завжди слід просити роздруківку з підсумковою сумою за кредитом. Це дозволить вам зрозуміти переплату за весь термін дії договору.

Пастка №3. Видача кредитів в МФО всім охочим

Багато хто звик, що кредит на карту в МФО видають всім без розбору. Але там є своя скоринг-система, як в банку. У ній, звичайно, менше параметрів, тому видають позички більшій кількості людей. За фактом відмова буде тим клієнтам, які мають незакриті діючі кредити або прострочення за попередніми позиками. Якщо їх погасити, то є більше шансів отримати позику в МФО.

Пастка №4. оплата комісії

За отримання і зняття кредитних грошей деякі банки і МФО беруть комісії. Зазвичай 1% –7%. Мікрофінансова компанія наочно комісії не показує, а вам переведуть на картку рівно ту суму, на яку було оформлено договір. Правда, там вже все включено в добовий відсоток.

Пастка №5. нав'язування страховки

В іпотечному кредитуванні доведеться оплачувати страховку майна, а для споживчого кредиту страхові договори не потрібні. Завжди вивчайте документи на отримання позики онлайн в банку або МФО перед тим як їх підписати.

Як отримати позитивний досвід мікрокредитування

Кожен раз, оформляючи кредит в МФО або банку, пам'ятайте про приховані пастки в цих фінансових компаніях. Їх знання, розуміння як все працює, дозволить уникнути непотрібних витрат і розчарувань. Щоб не опинитися в пастці, ретельно читайте всі сторінки договору, шукайте пункти із зірочками, вивчайте виноски, особливо, коли оформляєте дуже вигідний акційний кредит.