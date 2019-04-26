Кровавое ДТП в Харькове: Зайцева просит заменить тюрьму на условку

18:00 26 апреля,

Зайцева хочет на свободу

Виновница жуткой аварии в центре Харькова, которая забрала жизни шестерых людей, хочет добиться своего выхода из мест не столь отдаленных. Говорит, виновата меньше, чем на треть.

Адвокаты злоумышленницы, которой предстоит провести 10 лет в тюрьме, подал апелляцию на приговор суда.

В иске Зайцева утверждает, что виновата только в превышении скоростного режима, поэтому якобы и не должна быть приговорена к длительному сроку.

Об этом на своей странице в Facebook написала журналист Татьяна Доцяк.

"Зайцевой непонятна степень его вины, и за какие именно действия она получила 10 лет. Ей не ясно, на какой сигнал светофора она выехала на перекресток - желтый или красный. При этом Зайцева уверена, что заканчивала проезд перекрестка, как того требуют правила дорожного движения, а именно - не прибегая к экстренному торможению, двигалась дальше для сохранения безопасности дорожного движения", - передала суть апелляционной жалобы работница СМИ.

Всю вину же за случившееся адвокаты Зайцевой списывают на Геннадия Дронова, мол, если бы не он, "Лексус" бы проскочил. А после удара в действие вступила непреодолимая сила.

В общем, юристы намерены пытаться добиться освобождения преступницы, а аргументировать будут тем, что именно в ее внедорожник влетел "Фольксваген" бизнесмена.

А требовать от служителей Фемиды злоумышленица и ее адвокаты собираются 5 лет тюрьмы с заменой срока на условный.

Напомним, кровавое ДТП случилось вечером 18 октября 2017 года в центре Харькова. За рулем Lexus, который влетел в толпу, была 20-летняя Елена Зайцева. В результате погибли 6 человек, еще 5 получили различные травмы.

Сама девушка признала свою вину в случившемся, однако владелец Volkswagen Геннадий Дронов утверждал, что не виновен, а также отказывался от дачи показаний.

В итоге суд вынес приговор – по 10 лет и Зайцевой, и Дронову, также суд обязал в рамках гражданского иска возместить с виновников ДТП несколько миллионов гривен в пользу родителей и близких погибших в ДТП.