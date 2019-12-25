40 лет спустя: Афганистан как жертва геополитической войны сверхдержав

Афганистан, каким его увидели советские солдаты / AP Photo

Ровно 40 лет назад - 25 декабря 1979 года началась бесславная война СССР в Афганистане… Спустя годы обозреватель Без Табу все расставляет по своим местам.

Если с самой Афганской войной более менее все понятно - это захватническая война со всеми ее атрибутами, то как быть с гражданами уже не существующего государства, которые в ней участвовали?

Откровенно говоря, некоторые обыватели по сей день не определились, кем же считать так называемых "воинов-интернационалистов" – псами режима или всё-таки их жертвами? Но ещё меньше людей задумываются о тех, кто стал жертвами войны без всяких сомнений.

Что скрывает термин "интернациональный долг"? / AP Photo

На изломе. Почему отношение к афганской войны и ее участникам не может быть однозначным

Среднестатистический украинец привык жаловаться на неподобающие условия жизни и власть, которая все сильнее и сильнее закручивает гайки во всех сферах жизни. Но каково будет роптать ему, если придется задуматься о странах, где живется действительно хуже, чем в наших краях?

Давайте для начала посмотрим на сухие цифры. Украина и Афганистан вполне сопоставимы по общей площади и реальному, а не подрисованному в лучших традициях былых времен числу жителей. Однако показатели ВВП намекают на то, что на вышеописанных мелочах сопоставимость заканчивается. По состоянию на 2015 год валовой внутренний продукт Украины составлял 340 миллиардов долларов (54 место в мире, одна из немногих стран, где показатель уменьшился, а не вырос). ВВП Афганистана же составил около 65 миллиардов – этого хватило для места в середине третьей полусотни.

Даже если сделать поправку на рельеф и климатические условия (большая часть территории элементарно не приспособлена для земледелия, если не обращать внимания на такую живучую культуру, как опиумный мак) и не забывать о состоянии вечной гражданской войны, разброс всё равно будет казаться пугающим.

Если же посмотреть на цифры в момент наиболее крутого пике, становится ещё страшнее. Украинский ВВП за времена независимости наиболее обвалился в 1998 году, когда экономика страны была максимально тесно связана с российской и ощутила на себе все прелести дефолта. Но и тогда он замер лишь на отметке в 170 миллиардов, и спад при этом не был резким. Данных же по Афганистану за этот период попросту не существует в природе – уж кому-кому, а талибам на какие-то циферки размениваться было не с руки, пусть этим неверные занимаются, если в живых останутся. Лишь в 2002 году американцы при помощи местных сподобились свести дебет с кредитом и расставить все по местам. Тогда и выяснилось, что ВВП составляет приблизительно 20 миллиардов долларов. Некоторые эксперты, к слову, по сей день считают эту статистику чересчур оптимистичной и малость завышенной.

Можно ещё долго жонглировать цифрами, но вывод в итоге все равно будет один и тот же. Советский Союз совершил свое главное преступление против Афганистана и афганцев не в декабре 1979 года, когда на территорию республики вошли первые советские солдаты, а гораздо раньше, когда кому-то в Кремле захотелось поиграть в "экспортеров социализма". Никакой социализм построить в столь специфических условиях было, разумеется, нельзя. Но местных жителей еще задолго до войны приучили к тому, что в случае малейших инфраструктурных проблем прилетят советские специалисты и все решат. На самом же деле помощь была скорее похожа на подачки, причем зачастую несвоевременные.

В качестве примера достаточно вспомнить мост через Амударью, соединяющий Афганистан с Узбекистаном. Кабульская элита около четверти века просила Москву посодействовать в его строительстве, но какие-то шевеления начались лишь тогда, когда нужно было перебросить войска на юг якобы по просьбе этой самой элиты. Первоначальное название нового объекта инфраструктуры звучало донельзя цинично – только в советских реалиях оккупанта и оккупируемую территорию мог соединять Мост Дружбы. К счастью, еще до распада СССР его благоразумно переименовали в Хайратон.

Война с СССР как начало боевого пути / AP Photo

Американцев в этой истории, к слову, также не стоит изображать ангелами. Помните основанный на реальных исторических фактах фильм "Война Чарли Уилсона", который был официально запрещен к показу в России? Так вот, изыски авторов киноленты не понравились не только Кремлю, но и администрации Джорджа Буша-младшего. Почему? Да потому, что Америка в картине выставлена скорее не миротворцем-благодетелем, а корыстной эгоисткой, которая была заинтересована лишь в том, чтобы выкурить русских из Афганистана, но никак не помогать бедствующей стране в мирное время. Так наверняка и было на самом деле – в конце восьмидесятых у Буша (но уже другого, старшего) и его команды сменились приоритеты, да и СССР по сути не был уже настолько принципиальным соперником, его, по сути, афганская война и погубила. Аукнулось Вашингтону подобное равнодушие 11 сентября 2001 года.

Исход / AP Photo

Знаете, что действительно забавно? Какой-никакой промышленно-экономический потенциал у Афганистана все же присутствует. К примеру, советским специалистам были отлично известны железорудное (Хаджигек) и медное (Айнак) месторождения близ Кабула, да и других залежей полезных ископаемых в стране хватает, пускай и преимущественно в отдаленных горных районах. Если уж СССР так желал добра очередной "братской республике", то почему не помог с их разработкой, почему не поделился необходимым оборудованием, которое советские же предприятия штамповали, что называется, "про запас"? А потому, что Афганистан нужен был именно таким, каким он есть и по сей день – слабым, нестабильным, вечно зависимым от помощи извне и раздираемый изнутри гражданскими противоречиями. Вот и весь сказ.

Бывает ведь так, что спорят двое, а проигрывает кто-то третий. И ничего с этим не поделать.

Виталий Могилевский, Без Табу

Текст впервые был опубликован на Без Табу 15.02.2017 - в 28-ую годовщину официального оканчания советской интервенции в Афганистане