26 гемблинг-компаний Украины пройдут государственную проверку

В пресс-службе Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) рассказали о предстоящей проверке деятельности операторов, которая будет проходить в 2022 году.

Сейчас уже 32 игорные компании обзавелись лицензиями на работу на территории Украины. Среди них стационарные казино, покерные клубы и слот-залы, а также их виртуальные аналоги. Среди таковых можно выделить казино SuperSlots, "Фавбет" Pin-UP, Vavada и другие.

В следующем году некоторых операторов, получивших лицензии, ждёт проверка специалистов. Так, они изучат деятельность ООО "Лимон", которое владеет брендом ChampionCasino. Проверяющие придут в офис компании 11 ноября 2022 года и будут оценивать работу оператора в течение 10 дней.

16 мая чиновники проверят деятельность ещё двух компаний, ООО "Айфар Групп" и ООО "Альфагейм".

Также представители КРАИЛ планируют проанализировать работу PariMatch. Пока лишь этой букмекерской компании была выдана лицензия на деятельность в нашей стране. БК проверят 9 сентября 2022 года.

С полным перечнем тех операторов, которые пройдут проверку, можно ознакомиться на официальном сайте КРАИЛ. В общей сложности в этот список включили 26 крупных компаний.