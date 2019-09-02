1800 грн за штуку: значки нардепов стоят в 15 раз дороже своего серебра

1800 грн за штуку: значки нардепов стоят в 15 раз дороже своего серебра

Значки нардепов, закупленные ЦИК, стоят в 15 раз дороже серебра, из которого они сделаны.

Об этом сообщают Наші гроші.

По данным источника, 7 августа ЦИК запупила 470 комплектов значков для нардепа на общую сумму 1,69 млн. грн. каждый набор включал два флажка размером 35х36 мм из серебра с позолотой и эмалью.

Цена одного набора – 3600 грн.

Как сообщают гроші, в среднем серебро в значке стоит около 115 грн., остальные 94 % (1 685 грн.) - прочие материалы, упаковка и стоимость работы.

Напомним, на мостик "Зеленского-Филатова" открыли дело.