1800 грн за штуку: значки нардепов стоят в 15 раз дороже своего серебра
1800 грн за штуку: значки нардепов стоят в 15 раз дороже своего серебра
Значки нардепов, закупленные ЦИК, стоят в 15 раз дороже серебра, из которого они сделаны.
Об этом сообщают Наші гроші.
По данным источника, 7 августа ЦИК запупила 470 комплектов значков для нардепа на общую сумму 1,69 млн. грн. каждый набор включал два флажка размером 35х36 мм из серебра с позолотой и эмалью.
Цена одного набора – 3600 грн.
Как сообщают гроші, в среднем серебро в значке стоит около 115 грн., остальные 94 % (1 685 грн.) - прочие материалы, упаковка и стоимость работы.
Напомним, на мостик "Зеленского-Филатова" открыли дело.
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