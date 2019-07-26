130 к 23: "Слуга народа" разорвала всех на коррупционной мажоритарке

ЦИК закончила подсчет мажоритарщиков

Среди 199 разыгрываемых мест по мажоритарной системе, которую сам Владимир Зеленский называл "открытой возможностью торговли депутатскими креслами", 130 мандатов получат представители "Слуги народа".

Только лишь 23 победителя на мажоритарных округах представляют какие-либо другие партии.

Больше всего накупить голосов и наподвозить избирателей смогли рыги из "Оппоблока" и "ОПЗЖ" - по шесть мест в Раде они выкроили за счет мажоритарной системы.

Победили на округах также три кандидата от "Голоса" и по два от "Батькивщины" и "Европейской солидарности". Будут также в ВР и представители "Самопомощи", "Свободы", малоизвестных партий "Белая Церковь вместе" и "Единый центр".

Еще 46 победителей выборов в одномандатных округах выступили в роли самовыдвиженцев, поэтому сейчас с высокой долей вероятности они будут примыкать к какой-то из партий.

В общей сложности "Слуга народа" Владимира Зеленского насчитывает 254 депутата. Для изменения Конституции этого недостаточно, но принимать любые законы в случае, если партия Зе проявлит себя монолитной структурой типа "Партии регионов" времен Яныка, будет вполне возможно.

43 депутата будут представлять "Оппозиционную платформу - "За жизнь", 26 - "Батькивщину", 25 - "Европейскую солидарность". Еще 20 мандатов получат члены команды Вакарчука и шесть - "Оппоблока". Остальные политсилы будут представлены одним человеком.

Как и водится, в списки мажоритарщиков попали даже более зашкваренные персонажи, чем включенные в партийные перечни. В Раду пролезли Вадим Новинский, Александр Дубинский, Николай Тищенко, Ярослав Дубневич, Николай Княжицкий и многие другие персонажи.